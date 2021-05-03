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HaberlerDünya Haberleri Küba, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri iki aşının yaza kadar hazır olmasını hedefliyor
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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.05.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Küba, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri iki aşının yaza kadar hazır olmasını hedefliyor

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Küba, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri iki aşının yaza kadar hazır olmasını hedefliyor

Küba'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık yaratmak amacıyla geliştirilen iki aşının yaza kadar hazır hale getirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Ülkede çalışmaları yürüten Biyoteknoloji ve İlaç Sanayileri Grubu (BioCubaPharma) Bilim ve Yenilik Direktörü Doktor Orlando Perez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halen klinik denemelerin nihai safhası olan üçüncü aşamada insanlar üzerinde test edilen iki aşı adaylarının olduğunu belirtti.

Doktor Perez, "Soberna 02" ve "Abdala" adı verilen aşı adaylarının klinik denemelerinin sonuçlarını haziran başında açıklamayı amaçladıklarını ifade etti.

Aşı adaylarının güvenlik ve etkililiğine dair önceki aşama testlerin olumlu olduğunu vurgulayan Perez, acil kullanım onayının alınmasının ardından hızla nüfusun aşılanmasına başlanacağını kaydetti.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde aşı ve ilaç hammaddesi ve paketleme malzemesi temininde sıkıntılar bulunduğuna dikkat çeken Perez, bu rağmen Küba'nın yıl sonuna dek tüm nüfusunu aşılamayı hedeflediğini belirtti.

Perez, ABD'nin Küba'ya karşı on yıllardır uyguladığı ticaret ambargosunun da durumu daha da zora soktuğunun altını çizerek, Kovid-19'un yarattığı halk sağlığı acil durumunda dahi ambargoyu güçlendirmeye yönelik adımlar atıldığından yakındı.

 

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