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Krizin arabulucusu Lukaşenko açıkladı: Wagner lideri Rusya’ya döndü

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#Rusya#Wagner#Lukaşenko
Krizin arabulucusu Lukaşenko açıkladı: Wagner lideri Rusya’ya döndü
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:00

Wagner grubunun silahlı ayaklanmasının yatıştırılmasında arabulucu olarak etkili rol oynayan Belarus lideri Lukaşenko, Belarus’a gitmesi şartıyla affedilen Wagner lideri Prigojin’in Rusya’ya döndüğünü söyledi.

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Rusya’da paramiliter Wagner grubunun 23 Haziran’daki silahlı ayaklanma krizinde arabulucu rolünü üstlenerek Rusya’da olası bir karışıklığın önlenmesinde etkili olan Belarus lideri Aleksander Lukaşenko, Wagner’in patronu Yevgeniy Prigojin’in Belarus’ta olmadığını söyledi. Başkent Minsk’te basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aleksander Lukaşenko, Prigojin konusuna geniş bir şekilde değinirken, Rus oligarkı savunan ve argo içeren ifadeler kullanması dikkat çekti.

‘PUTİN ONU ÖLDÜRTMEZ’

Rusya lideri Vladimir Putin’in, Prigojin’i ortadan kaldırmak gibi bir niyeti olmadığını defalarca tekrarlayan Lukaşenko, “Putin’in onun defterini dürmek, ele geçirip gebertmek gibi bir niyeti yok. Prigojin zaten şu anda Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunuyor. Yakında Rusya lideri Putin ile yeniden bir araya gelerek Prigojin meselesini tüm ayrıntılarıyla tekrar görüşmeyi planlıyorum. Bu kişinin ileride Rusya’ya hizmetleri dokunacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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Krizin arabulucusu Lukaşenko açıkladı: Wagner lideri Rusya’ya döndü

Yevgeniy Prigojin

KREMLİN İLGİSİZ

Lukaşenko’nun, Prigojin’in St. Petersburg’da olduğu yönündeki sözleri dün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu. Kremlin Sarayı’nın 23 Haziran krizinin aşılmasından sonra Prigojin ile ilgilenmediğini vurgulayan Peskov, “Bizim onun nerede bulunduğunu takip etmek gibi bir görevimiz yok. Kremlin’in bunu yapması için ne isteği ne de imkânı var. Biz sadece Aleksander Lukeşanko arabuluculuğunda kendisinin affedilmesi, sonrasında nihai olarak Belarus’a yerleşmesi gerektiğini biliyoruz. Gerisi bizi ilgilendirmiyor” cevabını verdi.

İSYANCI PRİGOJİN’İN SARAYINDA YOK YOK: NAKİT PARA PERUKLAR PİYANO VE TİMSAH

Rusya’da Kremlin yanlısı İzvestia gazetesi, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in silahlı ayaklanma başlatmasının ardından 24 Haziran’da Rus emniyet güçleri tarafından evine yapılan baskının görüntülerini paylaştı.

Krizin arabulucusu Lukaşenko açıkladı: Wagner lideri Rusya’ya döndü

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Prigojin’in St. Petersburg’daki helikopter pisti, özel havuzu, saunası, spor salonu, tıbbi bakım odası ve dini görsellerle döşenmiş bir ibadet odası bulunan lüks malikânesine yapılan baskından dikkat çekici görüntüler paylaşıldı.

Krizin arabulucusu Lukaşenko açıkladı: Wagner lideri Rusya’ya döndü

SİLAH VE MÜHİMMAT

Çok sayıda silah ve mühimmat, külçe altınlar, 10 milyar ruble nakit para (yaklaşık 110 milyon dolar) ve Prigojin’e ait çok sayıda farklı pasaport ele geçirilirken, Rus oligarkın evinde ayrıca doldurulmuş bir timsah ve Wagner liderinin düşmanlarının kopmuş kafalarına ait olduğu iddia edilen çerçeveli bir fotoğraf bulundu.

Krizin arabulucusu Lukaşenko açıkladı: Wagner lideri Rusya’ya döndü

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İçinde çok sayıda farklı renkte peruğun bulunduğu dolap evdeki en dikkat çeken şeylerden oldu. Prigojin’in takma sakal ve peruklarla kılık değiştirmiş birçok fotoğrafı da yayımlanırken, bunların Wagner liderinin itibarını zedelemek için montaj yoluyla mı oluşturulduğu yoksa gerçek mi olduğu ise tartışmalı.

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#Rusya#Wagner#Lukaşenko

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