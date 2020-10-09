Kriz sonrası ilk temas

TÜRKİYE ile Yunanistan arasında baş gösteren Doğu Akdeniz gerilimini ortadan kaldırmak için NATO ve Almanya’nın çabaları devam ederken, iki ülke dışişleri bakanları arasındaki ilk temas dün Slovakya’nın başkenti Bratislava’da gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Slovakya’da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu (GLOBSEC-2020) sırasında görüştü. Bu kritik buluşmanın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in hafta başında Ankara ve Atina’ya yaptığı ziyaretler sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti.

FORUMDA GÖRÜŞME

İki bakan forumun yapıldığı yerde bir araya geldi. Foruma ara verildiği sırada küçük bir masa etrafında yapılan görüşme öncesi Çavuşoğlu ve Dendias arasında sıcak sohbet yaşandı. Kendisini bekleyen Dendias’ın yanına giden Çavuşoğlu, sohbete, “Seni yeniden görmek çok iyi” diye başladı. Karşılıklı hal hatır sormadan sonra iki bakanın COVID-19’a karşı taktıkları maskeler üzerine konuştukları ve gülüştükleri görüldü.

KRİZ ELE ALINDI

Türkiye ile Yunanistan’ın yeniden başlatılması için niyet beyanı ortaya koyduğu ve ön görüşmeleri yapılan “61. Türkiye-Yunanistan İstikşafi Görüşmeleri” öncesi gerçekleşen bu görüşmede ikili konular başta olmak üzere Doğu Akdeniz ve Kıbrıs çevresinde ortaya çıkan anlaşmazlıkların ele alındığı öğrenildi. Sızan bilgilere göre, iki bakan istikşafi görüşmelerinin başlaması konusunda anlaştı, ancak bir tarih verilmedi. İki bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i yeniden bir araya getirmek için de çalışma başlatılmasını uygun bulduğu iddia edildi. Dendias’ın Maraş’ın yeniden açılmasıyla ilgili Atina’nın rahatsızlığı da ilettiği öne sürüldü. İki bakan en son geçen kasım ayında Dünya Ekonomik Forumu’nun Cenevre’deki bir toplantısı çerçevesinde yüz yüze görüşmüştü.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN RUM ELÇİYE HUKUK DERSİ

Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’nda Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye’nin Bölgesel ve Küresel Güvenlikteki Rolü” konulu söyleşide Türkiye’nin Akdeniz’de hak ihlalinde bulunduğunu öne süren Kıbrıs Rum Büyükelçisi’ne hukuk dersi verdi:

“Hangi kanunun Türk faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu belirttiğini merak ediyorum. Bu, yalnızca Rumlara ve AB içerisinde Rumları destekleyen ülkelerin görüşüne göre. Size bir sorum olacak Sayın Büyükelçi: Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon kaynaklarda da hakları olduğunu kabul ediyor musunuz? Lideriniz (Nikos) Anastasiadis bunu kabul ediyor. Neden eşit gelir paylaşımı sağlamıyorsunuz? Kıbrıs Türklerinin istedikleri son derece adil: Eşit gelir paylaşımı ve 2011, 2012 ve 2019’da öneriler sundular. Bunları neden reddettiniz? Siz kendi usulsüzlüklerinize bakın, Kıbrıslı Türklerin haklarına yönelik ihlallerinize. Türkiye garantörlerden biridir ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak zorundadır. Nokta.”

ATİNA NAVTEX GERGİNLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

TÜRKİYE ve Yunanistan arasında NATO Karargâhı’nda askeri yetkililer arasında yapılması planlanan toplantı öncesinde Atina provokatif bir adım atarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti. Türkiye, bu adıma misilleme yaparak mütekabiliyet esasıyla 28 Ekim’de atış eğitimleri için NAVTEX duyurusunda bulundu.

Atina’nın bu adımının iki ülke arasında güven arttırıcı önlemler kapsamında kabul edilen “İki ülkenin milli günlerinde askeri faaliyet planlamama” ilkesine aykırı olduğuna dikkat çeken güvenlik kaynakları, Yunanistan’ın bölgede tansiyonu yükseltmeye yönelik adımlar atmaya devam ettiğini belirtti.