Kriz büyüyor! Miçotakis'e soğuk duş, Sunak geri adım atmadı...

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, başkent Atina’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou tarafından kabul edildi.



Başbakan Miçotakis hükümetin çalışmalarını aktardığı görüşmede, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın kendisiyle Salı günü gerçekleştireceği görüşmeyi son anda iptal etmesine değindi.



MİÇOTAKİS: İLİŞKİLERİ UZUN VADEDE ETKİLEMEYECEKTİR



Miçotakis görüşmenin iptal edilmesini “talihsiz bir olay” şeklinde nitelendirerek, “İngiliz meslektaşımla planladığım toplantının iptal edildiği talihsiz olay hakkında sadece iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, bunun Yunan-İngiliz ilişkilerini uzun vadede etkilemeyeceğine inanıyorum. İkincisi, toplantının iptal edilmesinin bir de olumlu tarafı vardı. Yunanistan'ın Parthenon heykellerinin yeniden birleştirilmesi yönündeki haklı talebi sadece İngiltere'de değil, dünya kamuoyunda da daha fazla yankı buldu” ifadelerini kullandı.



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Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ise, “Londra'da olanları hepimiz izledik. Parthenon, demokrasi ve felsefeyi simgelemesi nedeniyle dünya kültür mirası açısından önemlidir. Modern Yunan devletinin kuruluşundan bu yana heykellerin yeniden birleştirilmesi için yapılan talep, uluslararası toplum ve İngiliz kamuoyunun anlayışını kazanarak önemli bir kazanıma işaret etti. Ülkemizin haklı talebi karşılık bulacaktır” diye konuştu.Bugün İngiliz parlamentosunda milletvekillerine hitap eden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise geri adım atmadı ve Yunan Başbakanıla suçladı.Kararının arkasında durduğunu vurgulayan Sunakdedi.Yunanistan'ın Parthenon heykellerinin British Museum'dan Atina'ya iadesi konusunu kamuya açık bir şekilde gündeme getirmeyeceğine dair verdiği güvence verdiğini belirten Sunak,dedi.Yunanistan Başbakanı Miçotakis pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kendisiyle planlanan görüşmesini son anda iptal ettiğini duyurmuştu. Duruma tepki gösteren Miçotakis, “Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inananlar, yüzleşmekten asla korkmaz” ifadelerini kullanmıştı.

SUNAK'I RAHATSIZ EDEN AÇIKLAMA



Miçotakis pazar günü Londra'da İngiliz medyasına verdiği röportajda, Atina Akropolü'nün bir parçası olan ve günümüzde bazı parçaları British Museum'da sergilenen Parthenon heykellerinin Atina'ya iade edilmesine ilişkin görüşmelerin yeterince hızlı ilerlemediğini ifade etmişti. Miçotakis, eserlerin bir kısmının Londra'da, geri kalanının ise Atina'da olmasının "Mona Lisa'yı ikiye bölmek" gibi olacağını, mermerlerin iade edilmesi gerektiğini söylemişti. İngiltere medyası ise Miçotakis'in söz konusu açıklamalarının Sunak'ı rahatsız ettiğini aktarmıştı. Pazartesi günü muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile bir araya gelen Miçotakis, Sunak ile görüşmeden salı günü ülkesine dönmüştü.



Yunanistan hükümeti, İngiliz diplomat Lord Elgin'in 19. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda büyükelçi olduğu dönemde Parthenon Tapınağı'ndan çıkardığı, 1816 yılında ise İngiliz hükümeti tarafından satın alınarak British Museum'a yerleştirilen ve Elgin Mermerleri olarak da bilinen 2 bin 500 yıllık Parthenon heykellerinin parçalarının ülkeye iade edilmesini istiyor.