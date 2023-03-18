Mısır'da 11 yıl sonra kritik zirve! 'Diplomatik ilişkileri en üst düzeye çıkaracağız'

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry davetine icabetle Mısır'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı binasında mevkidaşı Shoukry tarafından kapıda karşılandı. Çavuşoğlu ve Shoukry karşılamanın ardından ikili görüşmeye geçti. Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.



"BURAYA GELMENİZ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"



Çavuşoğlu ve Sameh Shoukry ikili görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. Burada ilk sözü alan Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, bu süreç ile ortak bir bakış açısının oluştuğunu belirterek, "Bu sürecin olumlu neticeleri ile istediğimiz noktaya geleceğiz. Gördük ki neredeyse aynı anlayışa sahibiz. Ortak diyebileceğimiz bölgesel sorunlarımız var. Kardeşim ve Dostum Çavuşoğlu'na hoş geldiniz diyorum. Buraya gelmeniz bizim için çok büyük bir onur" dedi.



"MISIR'IN GÖSTERDİĞİ DAYANIŞMAYI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"



Bakan Çavuşoğlu ise Mısır'ın sıcak ev sahipliği için teşekkür etti ve şunları söyledi;



"Bugüne kadar buraya gelmek nasip olmamıştı. Ama bundan sonra ziyaretlerimiz sıklaşacak. Sevgili kardeşimi de bir kez daha ülkemizde ağırlamak isteriz. Depremde gösterdiğiniz desteği ve dayanışmayı halkımız ve biz asla unutmayacağız.

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Mısır'dan Türkiye'ye ciddi bir yardım geldi. Buraya gelirken insani yardım taşıyan 4. uçağın da geldiğini söylediler. Bir kere daha teşekkür ediyoruz.



"CUMHURBAŞKANLARIMIZ İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA ANLAŞTI VE BİZİ GÖREVLENDİRDİ"



Cumhurbaşkanlarımızın Doha'daki görüşmesinden sonra ilişkilerimizi geliştirilmesi konusunda anlaştı vebizleri görevlendirdiler. Biz bu aşamaya gelmeden önce de diğer platformlarda bir araya gelerek ilişkilerimizi nasıl normalleştireceğimizi görüştük. Şimdi somut adımlar atmaktan memnuniyet duyuyoruz.



Mısır'la ilişkilerimizi geliştirirken sadece iki ülkeyi konuşmuyoruz. Bölgenin istikrarı için ikili ilişkilerimizin önemini hepimiz biliyoruz. Bölgemizin bekası için birlikte çalışmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçlerde de görüş ayrılıklarımız olabilir ancak bağlarımızı koparmamak için üstümüze düşeni yapacağız.



"İŞBİRLİĞİMİZİ VE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"



Bugün yeni dönemde neler yapabiliriz bunu konuştuk. İstişarelerimizi artırmamız gerekiyor. Bugün çok fazla görüş ayrılığımız olmadığını gördük. Bugün bölgesel konuları da değerlendirdik. Suriye, Irak, İran ve Somali'deki durumu değerlendirdik. Tarihi bağlarımız var, akrabalık bağlarımız var. Bunu geliştirmenin en önemli yolu turizmi geliştirmek.



Bugün çok açık samimi görüşmeler gerçekleştirdik. İşbirliğimizi ve ilişkilerimizi geliştirmek için yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Büyükelçilerin yeniden atanması için atılacak adımları değerlendirme fırsatımız oldu. Umuyorum diplomatik ilişkilerimizi en kısa sürede en üst düzeye çıkarabiliriz.



Bugün her ikimizde hangi adımları atabileceğimizi söyledik, hangi alanlara önem verdiğimizi de vurguladık. Enerji alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Ticareti artırmak ve diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Burada en önemli şey her iki tarafta da olan güçlü siyasi irade. İki taraf olarak da ciddi bir kararlılığa sahibiz."



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İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler, 2013 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin askeri darbe ile görevden uzaklaştırılmasına Türkiye’nin sert tepki göstermesi nedeniyle maslahatgüzâr seviyesine düşürülmüştü.

Normalleşme yönünde en ciddi adım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2022 Dünya Kupası açılışı için gittiği Katar’da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile 45 dakika süren görüşmesi ve tokalaşırken verdikleri poz olmuştu.