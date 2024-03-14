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Kritik zirve başladı: Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın Irak'ta

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#Hakan Fidan#Yaşar Güler#İbrahim Kalın
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 16:48

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Irak’ta katıldığı güvenlik zirvesi başladı.

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Irak’ın başkenti Bağdat’ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nun katıldığı güvenlik zirvesi başladı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda terörle mücadele, güvenlik ve askeri işbirliği alanları başta olmak üzere ikili ilişkiler ve gündemdeki konular ele alınıyor.

Bakan Fidan, zirve öncesi mevkidaşı Fuad Hüseyin ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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#Hakan Fidan#Yaşar Güler#İbrahim Kalın

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