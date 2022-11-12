Kritik seçim: Arizona'da kazanan belli oldu!

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ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Arizona’da Senato yarışının galibi Demokrat Mark Kelly oldu. Cumhuriyetçi rakibi Blake Masters'ı mağlup eden Kelly, yeniden Senato’ya seçilerek koltuğunu korumayı başardı. Böylece Demokratlar, Senato’da 49 koltuğa ulaşarak Cumhuriyetçileri yakaladı. Senato’da hangi tarafın üstünlük sağlayacağı, Nevada ve Georgia eyaletindeki seçim sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

NEVADA'DA CUMHURİYETÇİLER AZ FARKLA ÖNDE



Oy sayma işleminin devam ettiği Nevada eyaletinde Cumhuriyetçilerin adayı Adam Laxalt, yarışı 821 oy farkla önde götürüyor. Laxalt şu ana kadar oyların 467 bin 208’ini alırken, Demokrat rakibi Demokrat Catherine Cortez Masto ise 466 bin 387 oyu hanesine yazdırdı.

Nevada’da seçimin galiba Lombardo olursa Senato’daki durum 50'ye 49 seviyesine gelebilir.

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İKİNCİ TURA KALDI



Senato yarışında kritik öneme sahip Georgia eyaletinde adaylardan hiçbirinin oyların yüzde 50’den fazlasını alamaması sonucu seçim yarışı 6 Aralık’ta yapılacak ikinci tura kalmıştı. Demokrat Raphael Warnock şu ana kadar oyların yüzde 49.4’ünü, Cumhuriyetçi rakibi Herschel Walker ise oyların 48.5’ini alabildi. Cumhuriyetçi Walker ile Demokrat Warnock, senato için 6 Aralık’ta yeniden yarışacak.



Senato’da Demokratların üstünlüğünü sürdürmesi için Nevada ve Georgia’daki yarışı kazanması gerekiyor. Nevada’da Cumhuriyetçilerin önde olduğu hesaba katıldığında, Georgia'da Demokrat adayın kazanması durumunda Senato'daki durum 50'ye 50 olacak. Bu durumda ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, Senato Başkanlığı göreviyle dengeyi bozup Senato'nun çoğunluğunun Demokratlarda kalmasını sağlayabilecek.



ABD’de halk, Kongre’nin alt ve üst kanatları olan Temsilciler Meclisi’nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato’nun ise 100 sandalyesinin 35’i için 8 Kasım’da sandık başına gitmişti