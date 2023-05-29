Kremlin'den dikkat çeken açıklama:Türkiye ile çok iddialı hedeflerimiz var

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Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tur seçimleri kazanarak 20 yıllık iktidarını uzatması ile Rusya, Türkiye ile iddialı hedeflerini gerçekleştirmek için heyecanla bekliyor." ifadesi yer aldı.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov açıklamasında "Rus-Türk ortak projelerinin gerçekleştirilmesi söz konusu olduğunda zaten oldukça yüksek bir dinamik hakim. Elbette bu dinamiğin devam etmesini bekliyoruz çünkü hedeflerimiz gerçekten de çok iddialı" ifadelerini kullandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesinin planlanıp planlanmadığı sorusuna yanıt veren Peskov, “Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilecek telefon görüşmeleri üstünde oldukça hızlı bir biçimde anlaşmaya varılıyor. Böyle bir görüşmenin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyleyebilirim" diyerek liderlerin telefon görüşmesi yapabileceğini doğruladı.



Liderlerin bire bir formatta bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine de cevap veren Peskov, "Öyle ya da böyle gelecekte bu görüşme muhakkak gerçekleşecek ancak şu an için zamanı konusunda bir tahminde bulunamıyorum" ifadelerini kullandı.