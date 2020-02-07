Kremlin’de virüs alarmı
Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Putin’in katıldığı etkinliklerde bulunan Rus yetkili ve gazetecilerin termal kamera ile ateşlerinin ölçülmeye başlandığını duyurdu.
Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 564’e, virüs teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18’e çıktı.
Hastanelerde hastaları yatıracak yatak kalmadığı için yeni hastane çalışmalarına başlandığı belirtildi.
Virüsün ortaya çıktığı 11 milyon nüfuslu Vuhan’da, yeni doğan bir bebekte de virüs tespit edildi. Annenin, doğum öncesi virüs taşıdığı açıklandı.
Japonya’da 3 bin 700 yolcusuyla karantinaya alınan gemide virüs tespit edilen vaka sayısı 20’ye yükseldi.
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