Son dakika: Kremlin duyurdu! Rusya Ukrayna'da ateşkes ilan edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüşmüş, konuşmasında bölgedeki kalıcı barışın tesisi için arabuluculuğa vurgu yapmıştı. Öte yandan geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesinde ise Suriye meselesi ve gaz merkezi konusu ele alınmıştı. Görüşmelerin ardından gün içerisinde Rusya tarafının Ukrayna'da ateşkes yapacağı duyuruldu.

RUSYA ORTODOKS KİLİSESİ PATRİĞİ KİRİLL DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in çağrısına uyarak, Ortodoks Noel Arifesi kapsamında 6-7 Ocak tarihlerinde Ukrayna’da ateşkes ilan etti. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Putin’in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya 6 Ocak 12.00'den 7 Ocak 00.00'a kadar iki ülke arasındaki tüm çatışma noktalarında ateşkes ilan etmesi talimatı verdiği belirtildi. Putin’in çatışma bölgelerinde çok sayıda Ortodoks inancına sahip kişinin olduğu gerçeğine dayanarak söz konusu ateşkes talimatın verdiğine dikkat çekilen açıklamada, çatışma bölgelerindeki Ortodokslara Noel Arifesi'nde ibadet edebilme fırsatı verildiği ifade edildi.

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Patrik Kirill bugün yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna arasında ateşkes çağrısı yaparak, “Tarafları çatışmaları durdurmaya ve 6 Ocak 12:00'den 7 Ocak saat 00:00'a kadar Noel ateşkesi tesis etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

PUTİN VE ERDOĞAN TELEFON GÖRÜŞMESİNDE ATEŞKESİ ELE ALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna arasında ateşkes ele alınmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ateşkes için arabuluculuk yapma önerisine Putin’in olumlu baktığı ifade edilmişti.