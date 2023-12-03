Kral’ın kravatındaki Yunan bayrağı da ne

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Kral Charles’ın önceki gün zirveye Yunan bayraklı kravatla katılması Atina’da “Elgin mermerleri için sürpriz destek” olarak değerlendirildi.

BAŞBAKAN’A MESAJ MI

Charles’ın Atina’daki butik ‘Pagoni’ firmasının ürettiği Yunan bayraklı kravatla zirveye gitmesi ve bir ara İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile sohbet etmesi Yunan başkentinde ‘Kral’dan Başbakan’a mesaj’ diye yorumlandı. Ancak, kraliyet çevrelerinin “Charles kravatı geçen hafta da takmıştı” bilgisi, Yunan başkentindeki memnuniyete bir denli de olsa gölge düşürdü.

YUNAN KÖKLERİNE VURGU

Babası bir Yunan Prensi olan Charles, Atina’ya 2021’de yaptığı bir ziyaret sırasında “Dedemin vatanı, Babamın doğduğu yer olan Yunanistan ile derin bağlarım var” demişti. Zirvede Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, geçen hafta kendisiyle görüşmeyi reddeden İngiliz mevkidaşı Rishi Sunak ile göz göze bile gelmedi.

NE OLMUŞTU

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Yunan Başbakanı Miçotakis, geçen pazar İngiliz BBC’ye verdiği demecinde 19’uncu yüzyılda İngiltere’ye götürülen Elgin Mermerlerinin iade edilmesini savunmuştu. Bunun üzerine ev sahibi ülkenin başbakanı Rishi Sunak, Miçotakis ile görüşmekten son anda vazgeçmişti. Atina’nın sembolü Akropolis mabedinin eteklerinde bulunan heykellerin bazı parçaları, 19’uncu yüzyılın başlarında İstanbul’daki İngiliz Büyükelçisi Lord Elgin tarafından ülkesine götürülmüştü.