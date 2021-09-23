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Kovid-19 vakalarının sayısı dünya genelinde 230 milyonu aştı.

#Koronavirüs#Dünya Geneli#Vaka Sayısı
Kovid-19 vakalarının sayısı dünya genelinde 230 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 230 milyonu aştı.

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(AA) Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 230 milyon 985 bin 679'a yükseldi.

ABD, 43 milyon 404 bin 877 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 33 milyon 563 bin 421 ile Hindistan, 21 milyon 283 bin 567 ile Brezilya, 7 milyon 530 bin 103 ile İngiltere, 7 milyon 354 bin 995 ile Rusya, 6 milyon 971 bin 493 ile Fransa, 6 milyon 932 bin 453 ile Türkiye, 5 milyon 493 bin 591 ile İran ve 5 milyon 245 bin 265 ile Arjantin izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 4 milyon 734 bin 917 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 207 milyon 693 bin 605 kişiye ulaştı.

18 milyon 557 bin 157 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

 

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#Koronavirüs#Dünya Geneli#Vaka Sayısı