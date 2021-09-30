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Kovid-19 salgını Latin Amerika'da yayılmaya devam ediyor

#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya
Kovid-19 salgını Latin Amerikada yayılmaya devam ediyor

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 676, Meksika'da 748, Kolombiya'da 42, Arjantin'de 93, Peru'da 18, Guatemala'da 72 ve Kosta Rika'da 33 kişi hayatını kaybetti.

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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 676 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 596 bin 122’ye yükseldi, 17 bin 756 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 399 bin 546’ya çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 404 bin 701 olarak açıklandı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 748 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 796 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 276 bin 972, vaka sayısı 3 milyon 655 bin 395, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 6 bin 959 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

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Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 42 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 261’e çıktı.

Son 24 saatte 1472 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 955 bin 848’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 797 bin 967’ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 93 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 130’a, 1496 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 255 bin 261’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 116 bin 274’e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi ve 580 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 175 bin 305'e, can kaybı sayısı 199 bin 367'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 151 bin 555'e ulaştı.

GUATEMALA

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Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 72 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 525'e, vaka sayısı da 3 bin 955 artışla 557 bin 244'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 515 bin 417 kişi sağlığına kavuştu.

KOSTA RİKA

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 349'a yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 36 artarak 530 bin 113'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 436 bin 577 kişi sağlığına kavuştu.

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#Koronavirüs#Latin Amerika#Brezilya