MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKosova'da eksi 13 derecede halk sandık başında
GeriDünya Kosova'da eksi 13 derecede halk sandık başında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Enis TABAK, Prizren (DHA)
Haber Giriş: 14.02.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

Kosova'da eksi 13 derecede halk sandık başında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kosova'da eksi 13 derecede halk sandık başında
Abone Olgoogle-news

Kosova bugün erken genel seçimler için sandık başına gidiyor. Halk, yerel saat ile sabah 07.00 itibariyle Kosova meclisinin 120 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gitmeye başladı.

8'inci kez gerçekleşen parlamento seçimleri için iki Türk siyasi partinin de yer aldığı 28 siyasi oluşum yarışıyor. 888 seçim merkezinde oyun kullanıldığı ülkede, koronavirüsü salgını nedeniyle seçmen maskesiz oy kullanamıyor. 10 gün süren seçim kampanyası çerçevesine 1079 milletvekili adayı 120 sandalyeli Kosova Meclisine girmek için birbirleriyle yarıştı. Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'de de halk koronavirüsü tedbirleri çerçevesinde sabah erken saatlerden itibaren oylarını kullanmak için sandığa gitmeye başladı. Prizren'deki Çiryazi Kardeşler İlköğretim Okulunda oyunu kullanan vatandaşlar, yeni hükümetten umutlu olduklarını söylediler.

BU YIL İLK KEZ 2 TÜRK SİYASİ PARTİ KATILIYOR

Uzun yıllar Kosova Meclisinde Kosovalı Türk toplumunu Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) temsil ederken, bu yıl ilk defa geçtiğimiz yıl kurulan Yenilikçi Türk Hareket Partisi de (YTHP) seçimlerde 120 sandalyelik Kosova meclisine girmek için yarışmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle