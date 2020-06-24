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Enis TABAK, Prizren (DHA)
Haber Giriş: 24.06.2020 - 19:16,Son Güncelleme:

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'ye 'savaş suçu' davası

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Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'ye 'savaş suçu' davası
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Lahey'deki uluslararası mahkemede savcı Sırplara karşı savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Cumhurbaşkanı Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve 9 kişi hakkında dava açıldı.

Lahey merkezli özel bir savcı, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve diğer dokuz kişi hakkında cinayet ve savaş suçları nedeniyle iddianame hazırladı. Thaçi, 1990'ların sonlarında Kosova savaşı sırasında Sırp karşıtı güçlere önderlik etmişti. Thaçi, Kosova Savaşı (1998-1999) sırasında Sırp karşıtı Kosovalı paramiliter örgütlerinden birine de önderlik yapmıştı.

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