Korsanlardan korkan Hollanda rota değiştirdi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Deniz taşımacılığı yapan bazı Hollandalı işletmelerin, Somali açıklarında devam eden korsanlık olaylarına karşı, gemilerinin güzergahlarını değiştirme kararı aldığı bildirildi.

Hollanda Kraliyet Gemi İşletmecileri Birliğinden (KVNR) verilen bilgiye göre, Hollanda gemileri Avrupa'dan Körfez bölgesine seferlerini, Süveyş Kanalı yerine Afrika kıtasını güneyden dolaşarak yapacak. Bazı gemi işletmeleri bu kararı uygulamaya başladı.



Gemilerin Körfez bölgesine seferlerini, Afrika kıtasını Güney Afrika Cumhuriyeti kıyılarından geçerek yapmalarının, zaman açısından süreyi bir ila üç hafta uzatacağı ve maliyeti de önemli oranda artıracağı belirtildi.



Somali açıklarından halen haftada ortalama 10 Hollanda bandıralı geminin Körfez bölgesine seyretmek zorunda olduğu kaydedildi.

