Koronoda gizli tehlike

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının önüne geçmek isteyen uzmanlar bilimsel çalışmalar üzerinde yoğunlaşıyor. Kişisel izolasyonun önemine dikkat çeken bilim insanları, koronavirüsün çok hızlı bir şekilde yayılmasında hastalıkla ilgili hiçbir belirti göstermeyen ‘süper bulaştırıcı’ların rolünün çok büyük olduğuna inanıyor. Yapılan araştırmalarda süper bulaştırıcılığın en önemli göstergelerinden birinin koku kaybı olabileceği belirtiliyor. Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’nden uzmanlar, bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor.

BAZI HASTALARDA TEK BELİRTİ

Koku kaybının Güney Kore’de her üç hastada bir, Almanya’da da her iki hastada bir tespit edildiğini söyleyen uzmanlar, İngiltere’de de son günlerde tek hastalık belirtisi koku kaybı olan hastaların teşhisinde büyük bir artış yaşandığı belirtiliyor. Koku kaybı yaşayan kişilere de test yapılması ve pozitif sonuç çıkması halinde izole edilmeleri öneriliyor. Çalışmayı yürüten uzmanlar, mevcut tarama yöntemlerinde teşhis edilmeyen bu sessiz taşıyıcılar sayesinde hastalığın bu kadar çok ülkede ve bu kadar hızlı bir biçimde yayıldığını tahmin ediyor.