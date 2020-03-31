Koronayı atlatan Türk

İsveç’in başkenti Stockholm’de koronavirüs (COVID-19) hastalığını 17 günlük mücadele sonrası yenen 36 yaşındaki Muhammet Kaya, “Çok zor bir dönem ve çok büyük acılar çektim. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Kimse gençliğine güvenmesin. Allah benin aileme bağışladı” dedi.

Telefonla AA muhabirine konuşan Kaya 12 Mart’ta Türkiye tatilini yarıda keserek Ukrayna üzerinden İsveç’e geldiğini belirtti. Hastalığı uçakta kaptığını düşündüğünü ifade eden Kaya, 2 gün sonra belirtilerin başladığını söyledi. Hastalığın hafif öksürükle başladığını anlatan Kaya, “Üçüncü gün halsizliğim had safhaya çıktı. Bütün eklemlerin sızlamaya başladı. Sanki üzerimden tır geçti. Dördüncü gün ise ateşim 42 dereceye çıktı. Ciğerim çıkacak şekilde öksürüyor, nefes alamıyordum, havale geçiyordum, daha da ağırlaşarak bu şekil evde 6 gün geçirdim” dedi. Bu durumdayken üç kez acil servisi aradığını anlatan Kaya, sağlık görevlilerinin, kendisini karantinaya almasını önerdiğini ifade etti.

BU İŞİN ŞAKASI YOK

7’nci gün ambulansla hastaneye kaldırıldığını, yapılan testlerin pozitif çıktığını ve tedavisinin hastanede devam ettiğini belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sekizinci gün beni özel bir odaya aldılar ve oksijen vermeye başladılar. Odada iki gün kaldım sonra aynı hastalıktan yatan 4 kişilik bir odaya naklettiler. Hastane benim gibi hastalarla doluydu. Baygın bir şekilde yatıyordum. Hiçbir şeye tepki vermiyordum. Sadece boş rüyalar ve etrafımdaki kişilerin çektikleri acılardan dolayı inilti sesleri duyuyordum. On birinci gün nefes almam normale dönmeye başladı. Ağrılarım azaldı. Testim de negatif çıkınca doktor beni taburcu etti.” Bu işin şakasının olmadığının, kimsenin gençliğine güvenmemesi gerektiğinin altını çizen Muhammet Kaya, “Allah beni çocuklarıma ve aileme bağışladı” ifadelerini kullandı.