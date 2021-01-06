Koronavirüste günlük can kaybı rekoru! 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti

Dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs salgınında son 24 saat içerisinde can kaybı rekoru kırıldı. Ajanslara düşen son dakika haberine göre dünya genelinde son bir günde içerisinde 15 bin 270 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu rakam salgının başlangıcından beri görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

ABD'DE GÜNDE ORTALAMA BİN 190 KİŞİ

ABD’de ilk Kovid-19 bağlantılı ölümün yaşandığı 29 Şubat’tan bugüne kadar geçen yaklaşık 307 günde de ortalama her gün bin 190 civarında kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı ayrıca Hindistan'da 10 milyon 373 bini, Brezilya'da 7 milyon 756 bini ve Rusya'da 3 milyon 284 bini aştı.