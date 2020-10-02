Koronavirüse yakalanan Trump'a Rusya'dan çağrı!

ABD Başkanı Donald Trump danışmanının koronavirüse yakalanmasının ardından kendini karantinaya aldığını duyurmuştu. Trump yaptığı son açıklama eşi ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Rusya'da ise Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Putin tarafından onaylanan Sputnik V aşısının üretimine başlanmıştı.

Rusya’nın Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Enstitüsü, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump’a yardıma hazır olduğu açıkladı.

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