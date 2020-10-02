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DHA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan Trump'a Rusya'dan çağrı!

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Koronavirüse yakalanan Trump'a Rusya'dan çağrı!
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Rusya’nın Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Enstitüsü, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump’a yardıma hazır olduğu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump danışmanının koronavirüse yakalanmasının ardından kendini karantinaya aldığını duyurmuştu. Trump yaptığı son açıklama eşi ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Rusya'da ise Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Putin tarafından onaylanan Sputnik V aşısının üretimine başlanmıştı.

Rusya’nın Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Enstitüsü, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump’a yardıma hazır olduğu açıkladı.

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