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Dünya
DHA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 16:43,Son Güncelleme:/

Koronavirüs şüphesiyle reddedilen gemi Kamboçya’da demirledi

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Koronavirüs şüphesiyle reddedilen gemi Kamboçya’da demirledi

5 ülkenin Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle reddettiği 2 bin 200 yolcu ve mürettebat taşıyan gemi, Kamboçya’da Sihanoukville Otonom Limanı’na demirledi. Yerel medya, gemide henüz Covid-19 teşhis edilen kişi olmadığını bildirdi.

 Tayland, Tayvan, Guam, Filipinler ve Japonya’nın Covid-19 şüphesiyle limanlarına girişini reddettiği 2 bin 200 yolcu ve mürettebat taşıyan Westerdam adlı yolcu gemisi, Kamboçya’nın Sihanoukville kentindeki Sihanoukville Otonom Limanı’na demirledi. Yerel medya, gemide kimsenin Covid-19 semptomlarını taşımadığını bildirdi.

"ASIL HASTALIK VİRÜS DEĞİL KORKU"

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, geminin Kamboçya limanına demirlemesine ilişkin yerel medyaya yaptığı açıklamada, asıl hastalığın Covid-19 değil, 'korku' olduğunu belirterek, "Bu insani bir eylemdir. Kamboçya'nın ırk ayrımcılığı olmaksızın dünya insanlarına olan bağlılığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Geminin bağlı olduğu Holland America Line şirketinden yapılan açıklamada ise Kamboçyalı yetkililere tüm destekleri için teşekkür edildi.

Koronavirüs şüphesiyle reddedilen gemi Kamboçya’da demirledi

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