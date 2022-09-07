Koronavirüs salgınında son durum... ABD'den flaş aşı açıklaması

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken virüs bir kez daha BA.4 ve BA.5 alt varyantları ile kendisini hatırlattı.

Zira pandeminin başlamasından yaklaşık iki buçuk yıl sonra, şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant ile karşı karşıyayız.

Küresel çapta uzmanlar, pandemide yeni bir dalganın yaşanıyor olabileceğini belirtiyor ve Covid-19 ile mücadelenin henüz sona ermediği uyarısını yineliyor...

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BioNTech ve Pfizer, Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına uyarlanan Covid-19 aşısı için geri sayım sürerken ABD'den flaş bir aşı açıklaması geldi.

Salgın konusunda ABD'nin en yetkili ismi olarak gösterilen Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci'den konu ile ilgili beklenen açıklama geldi.

CBS News'ta yer alan habere göre, Fauci, Kovid-19 aşısının grip aşısı gibi her yıl güncellenen bir aşı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Fauci açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Muhtemelen, nüfusun çoğu için şu anda dolaşımda olan suşlarla eşleşen yıllık güncellenmiş Kovid-19 aşılarıyla, yıllık grip aşısınınkine benzer bir aşı kadansına sahip bir yola doğru ilerliyoruz.'

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Beyaz Saray COVID-19 müdahale koordinatörü Dr. Ashish Jha ise bu durumu 'önemli bir dönüm noktası' olarak nitelendirdi.

Jha, 'Amerikalıların büyük bir çoğunluğu için, yıllık tek bir koronavirüs aşısının tüm yıl boyunca ciddi hastalıklara karşı yüksek derecede koruma sağlaması gereken bir noktaya gidiyoruz' dedi.

AŞININ FAYDASI KANITLANDI

Öte yandan salgın konusunda ülkenin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yayınladığı veriler ise aşı tartışmalarına son noktayı koymuştu.

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Koronavirüs bugüne kadar dünya genelinde 610 milyondan fazla insana bulaştı ve 6.5 milyon kişinin hayatına mal oldu.

CDC yayınladığı son raporu ile aşının net faydasını bir kez daha gözler önüne serdi.

CDC aşılanmamış kişilerin koronavirüsten ölme olasılığının 9 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Johnson & Johnson aşısı incelendiğinde her 100 bin kişide 0.23 ölüm görüldü. Bu oran aşısız yada takviye doz olmayanlarda 1.6 olarak saptandı.

Bu araştırma ile aşı karşıtlarının aşıların ölümleri engellemede bir etkisi olmadığı iddiası çürütülmüş oldu.