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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 09:38,Son Güncelleme:/

Koronavirüs Paraguay'a da sıçradı! Ülkede ilk vaka görüldü

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Koronavirüs Paraguay'a da sıçradı! Ülkede ilk vaka görüldü
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Güney Amerika ülkesi Paraguay'da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Paraguay sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Merkez Laboratuvarı'nın Paraguay'daki ilk Kovid-19 vakasını doğruladığını bildiriyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Mazzoleni, ayrıntıları paylaşmak için düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tespit edilen 32 yaşındaki Paraguaylının 3 Mart'ta Ekvador'dan geldiğini, durumunun iyi olduğunu ve evinde karantinaya alındığını açıkladı.

Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 8, Şili'de 7, Ekvador'da 14, Brezilya'da 8, Meksika ve Peru'da 6, Kolombiya, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'nde ise 1 kişinin olduğu biliniyor.

 

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