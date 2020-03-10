MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKoronavirüs Panama'da da ilk kez görüldü
GeriDünya Koronavirüs Panama'da da ilk kez görüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 10:07,Son Güncelleme:/

Koronavirüs Panama'da da ilk kez görüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüs Panama'da da ilk kez görüldü
Abone Olgoogle-news

Orta Amerika ülkesi Panama’da, ülkeye İspanya'dan gelen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Ülke basınındaki haberlere göre başkent Panama’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, İspanya’nın başkenti Madrid’in Barajas bölgesinden geldikten sonra öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadında Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Evine gönderilen hastanın durumunun ağır olmadığını belirten Turner söz konusu kişinin hangi ülke vatandaşı olduğuna dair detay paylaşmadı.

Panama Devlet Başkanı Nito Cortizo da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin koronavirüse karşı tedbirleri aldığını belirtti.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle