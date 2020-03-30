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Dünya
İHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 10:34,Son Güncelleme:/

Koronadan dolayı hayatını kaybeden 2 Müslüman doktor için cenaze namazını kılındı

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İngiltere'de bir hastanede çalışan iki Müslüman doktor korona virüs nedeniyle vefat ederken doktorlar için cenaze namazını kılındı.

Çin'de ortaya çıkan korona virüs tüm dünyaya hızlı yayılmaya devam ederken, ülkeler de sert tedbirler almaya devam ediyor.

İngiltere'de korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında toplu ibadetler ve cenaze törenleri durduruldu.

İngiltere'de yaşayan Müslümanlar, tedbirler kapsamında cenaze namazlarını kılmazken, 2 Müslüman doktor çalıştıkları hastanede korona virüs nedeniyle vefat ederken, doktorlar için cenaze namazı kılındı.

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