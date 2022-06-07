Korona partileri başına bela oldu: BorIs Johnson’a güven oyu sınavı

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın başı pandemi kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Konutu’nda verdiği gizli partiler nedeniyle hâlâ dertte. Kuralları ihlal ederek resmi konutunda parti yaptığının ortaya çıkmasının ardından Boris Johnson, halktan özür dilemiş ve para cezasına çarptırılmıştı. Ancak Boris Johnson’a yönelik hem kendi partisinden hem de muhalefetten gelen istifa baskıları bunlarla da dinmedi.



YÜZDE 15’İ OYLAMA İSTEDİ



Son olarak, Başbakan Boris Johnson hakkında, lideri olduğu Muhafazakâr Parti’nin meclis grubunda güven oylaması yapılması talep edildi. Oylama için partinin 359 milletvekilinden en az yüzde 15’inin (54) yazılı talepte bulunması gerekiyordu. Dün sabah oylama için yüzde 15’lik eşiğin aşıldığı açıklandı ancak kaç milletvekilinin oylama istediği belirtilmedi.



‘PARTİDE İÇ SAVAŞ YARATIR’



Güven oylaması için gerekli sayıya ulaşıldığının açıklanmasından sonra Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, “Bu oylama aylardır süren spekülasyonların sona erdirilmesi ve geçmişe çizgi çekilmesi için bir fırsat” denildi. Ardından Başbakan Johnson’ın ekibi tarafından tüm Muhafazakâr Parti milletvekillerine gönderilen bir mesajda, liderlik yarışının partide bir ‘iç savaş başlatacağı’ ve bunun da ana muhalefetteki İşçi Partisi’ne yarayacağı öne sürüldü.



‘ALEYHTE OY’ ÇAĞRISI



İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise Muhafazakâr Parti milletvekillerine ‘liderlik gösterip’ Boris Johnson’ın aleyhinde oy kullanmaları çağrısı yaptı. LBC Radyosu’na konuşan Starmer, Johnson’ın halkın güvenini kaybettiğini belirterek, “Kamuoyunda bu adamın birçok konuda doğruyu söylemediği hissiyatı var” dedi. Ülkenin çıkarları için Muhafazakâr Parti milletvekillerinin Johnson’dan kurtulması gerektiğini söyleyen Starmer, geçmişteki benzer oylamalara gönderme yaparak bugünkü oylamayı “Başbakan için sonun başlangıcı” diye niteledi.

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İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALIR MI

Boris Johnson’ın partisinden güven oyu almış olmasına rağmen sürecin başbakanın istifasıyla sonuçlanabileceği öngörülüyor. Siyasi analistler Johnson aleyhinde verilen 148 oyu, üzerindeki baskının ve soru işaretlerinin devam edeceği şeklinde yorumluyor. Geçmiş örnekler de bu öngörüyü doğrular nitelikte. Eski İngiltere başbakanlarından Margaret Thatcher, güven oylamasını kazandıktan sekiz gün sonra, Boris Johnson’ın selefi Theresa May ise oylamayı kazandıktan 6 ay sonra görevi bırakmıştı. Öte yandan, Muhafazakâr Parti’nin mevcut kurallarına göre aynı oylama 1 yıl boyunca yapılamayacak.