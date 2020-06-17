MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKorona olan Ukrayna liderinin eşi hastaneye kaldırıldı
GeriDünya Korona olan Ukrayna liderinin eşi hastaneye kaldırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 17.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Korona olan Ukrayna liderinin eşi hastaneye kaldırıldı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Korona olan Ukrayna liderinin eşi hastaneye kaldırıldı
Abone Olgoogle-news

Koronavirüse yakalanan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski’nin eşi Elena, hastalığın ileri safhaya geçmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Elena Zelenskaya’nın durumunu inceleyen doktorlar, hastalığın ilerlemiş olduğunu tespit ederek başkent Kiev’deki bir kliniğe nakledilmesi kararı aldı. Ukrayna liderinin eşinde virüsün etkisiyle iki taraflı zatürrenin gelişim gösterdiği vurgulandı. Elena ile birlikte Cumhurbaşkanı Zelenski ve iki çocuğuna yapılan koronavirüs testleri ise negatif çıktı. Elena Zelenskaya’nın koronavirüse yakalandığı, 12 Haziran günü yapılan test sonucu ortaya çıkmıştı.

Test sonucu pozitif çıkan Elena Zelenskaya, dört gündür evde izolasyonda bulunuyordu.

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle