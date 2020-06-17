Korona olan Ukrayna liderinin eşi hastaneye kaldırıldı

Elena Zelenskaya’nın durumunu inceleyen doktorlar, hastalığın ilerlemiş olduğunu tespit ederek başkent Kiev’deki bir kliniğe nakledilmesi kararı aldı. Ukrayna liderinin eşinde virüsün etkisiyle iki taraflı zatürrenin gelişim gösterdiği vurgulandı. Elena ile birlikte Cumhurbaşkanı Zelenski ve iki çocuğuna yapılan koronavirüs testleri ise negatif çıktı. Elena Zelenskaya’nın koronavirüse yakalandığı, 12 Haziran günü yapılan test sonucu ortaya çıkmıştı.

Test sonucu pozitif çıkan Elena Zelenskaya, dört gündür evde izolasyonda bulunuyordu.