Korona daha da kötüye gidecek

Ülkesinin virüse verdiği yanıtın iyi olduğunu iddia eden ve işletmelerle okulların açılması konusunda ısrarcı olan ABD Başkanı, toplantıda salgından yine ‘Çin virüsü’ diye söz etti. Trump açıklamalarında iyi bir tablo çizmeye çalışsa da, “Salgın muhtemelen düzelmeden önce daha kötüye gidecek. Hoşlanmasam da durum bu” diyerek ABD’nin salgınla mücadelede zorluklar yaşadığını itiraf etti. Trump, 50 milyon test sayısıyla ABD’nin bu konuda dünya lideri olduğunu söyledi, ancak malzeme yetersizliğinin giderilememesi, doktor ve hemşirelerin koruyucu giysilerle donatılamaması gibi sorunlardan bahsetmedi. 24 saatte bin kişinin öldüğü, iki haftada 1 milyon yeni vakanın görüldüğü ABD’de toplam vakalar 4 milyonu, can kaybı ise 145 bini geçti.

‘MASKEYE ALIŞIYORUM’

Daha önce maske takmamakta ısrar etmesi sebebiyle eleştirilen Trump, toplantıda maskenin salgınla mücadeledeki önemine vurgu yaparak, “Sosyal mesafeye uyamadığınız durumlarda maske takın. Sevin ya da sevmeyin maskenin etkisi var. Ben de maske takmaya alışıyorum. Bazen korumalarla beraber asansöre binmek zorunda kalıyoruz. Sadece kendim için değil, onları da korumak için maskemi takıyorum” dedi. Trump ayrıca aşı çalışmalarının beklenenden çok daha hızlı ilerlediğini belirterek, “Eski sistemde olsa yıllarca beklemek gerekirdi” diye konuştu. Bu arada başkent Washington DC’de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

TRUMP’TAN NAHYAN’A LİBYA TELEFONU

ABD Başkanı Trump ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid al-Nahyan önceki akşam Libya konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere Twitter mesajında, “Yabancı güçlerin ülkeden çıkarılarak Libya’da gerginliğin azaltılması da dahil olmak üzere bir dizi bölgesel güvenlik sorunu görüşüldü” dedi. Donald Trump pazartesi günü de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüşerek Libya meselesini ele almıştı. BAE, Libya’da darbeci Halife Hafter’i destekliyor.