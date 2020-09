Korona Avrupa'da yükselişte

Fransa’da COVID-19 karantinasının mayıs ayında sona erdirilmesinin ardından vaka ve can kaybı artmaya devam ediyor. Fransa’da önceki gün bir günde 13 bin 215 yeni vaka kaydedilerek pandeminin başından bu yana rekor kırılmış oldu. Bir günde can kaybı da 154 olarak gerçekleşti. Toplam can kaybı 31 bini geçti. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de koronavirüs testinin pozitif çıktığını, semptom göstermediğini, evden çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

HALK KURALLARA UYMALI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşandığını söyledi. Ülkede daha büyük sokağa çıkma kısıtlamaları istemediklerini ifade eden Johnson, “Bunu yapabilmemiz için halkımızın kurallara uyması gerekiyor” dedi. İngiltere’de önceki gün 4 bin 322 yeni vaka kaydedildi. Toplam can kaybı 42 bine yaklaştı.

EN YÜKSEK SEVİYEDE

Almanya’da bir günde yeni koronavirüs vaka sayısı nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Önceki gün 2 bin 300’e yakın yeni vaka açıklandı. İspanya’da da salgının sembolü haline gelen medikal çadırlar, başkent Madrid’de yeniden ortaya çıktı. Önceki gün ülkede 5 bin 100 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, çadırların ikinci dalga hazırlığı olduğu belirtildi.

30 MİLYONU GEÇTİ

Dünya genelinde koronavirüs vakaları 30.5 milyonu geçti, 20.8 milyon kişi iyileşti. 952 bin can kaybı kayıtlara geçti.