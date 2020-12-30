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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 02:08 | Son Güncelleme:

Korkulan oldu... Mutasyon koronavirüs ABD'ye de sıçradı!

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Korkulan oldu... Mutasyon koronavirüs ABD'ye de sıçradı!
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne ABD'nin Colorado eyaletinde de rastlandığı bildirildi.

Colorado sağlık yetkilileri, mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan virüs türüne Colorado eyaletinin Denver kentinin güneydoğusunda Elbert bölgesinde rastlandığını duyurdu.

Kovid-19'un mutasyon geçirmiş bu türüne yakalan 20'li yaşlarındaki erkek hasta ABD'de rastlanan ilk vaka oldu.

Colorado Valisi Jared Polis ise Twitter hesabından "Bugün İngiltere'de keşfedilen Kovid-19 türü B.1.1.7 virüsünün aynısına Colorado'da rastladık." açıklamasında bulundu.

Virüse yakalanan kişinin seyahat geçmişinin olmadığını belirten Vali Polis, bu kişinin şimdiye kadar kimseyle yakın temasta bulunmadığı ancak yetkililerin olası vaka ve temasları belirlemek için çalıştığını belirtti.

İngiltere'de, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar en az 17 ülke de daha rastlandı.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

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