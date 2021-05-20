Körfez’i karıştıran bakan istifasını sundu

Vehbe, “katıldığı bir programda dile getirdiği ifadelerin, Lübnan ve Lübnan halkı aleyhine kullanılmaması için bu kararı aldığını” belirtti.



Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine dair yaptığı açıklamaları nedeniyle Vehbe’den resmi özür dilemesini istemişti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, ülkedeki Lübnan büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırarak kendilerine resmi protesto notu vermişti. Lübnan Cumhurbaşkanlığı, “Şahsi görüşleridir, devletin tutumunu yansıtmamıştır” diye açıklama yapmıştı.

Vehbe, El-Hurra televizyonunda katıldığı bir programda canlı bağlantı kurulan Suudi bir yetkilinin Cumhurbaşkanı Avn için “sayın” ifadesini kullanmaması üzerine “Kaşıkçı’yı öldürenler bu üslupla konuşamaz” demişti. Bakan ayrıca “Dost ve kardeş ülkeler, (Irak’taki) Ninova ve Enbar ile (Suriye’deki) Tedmur’a terör örgütü DEAŞ’ı yerleştirdi” demişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara