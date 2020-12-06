Körfez’de buzlar eriyor

Katar, İran ve Türkiye ile yakın ilişkileri yüzünden başta Suudi Arabistan olmak üzere diğer Körfez ülkeleri tarafından dışlanmış ve ticari abluka altına alınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, başdanışmanı ve damadı Jared Kushner’i geçen hafta Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yollamış, Kushner sonrasında ise Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti.

Bu ziyaretlerin ardından Katar ve diğer Arap ülkeleri arasındaki krizin aşılabileceği sinyalleri gelmeye başladı. Kriz döneminde Türkiye, Katar yönetimine büyük destek vermişti.