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Haber Giriş: 06.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Körfez’de buzlar eriyor

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Körfez’de buzlar eriyor
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Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar ile diğer Arap ülkeleri arasında üç yıldır süren krizde yakında anlaşmanın beklendiğini söyledi.

Katar, İran ve Türkiye ile yakın ilişkileri yüzünden başta Suudi Arabistan olmak üzere diğer Körfez ülkeleri tarafından dışlanmış ve ticari abluka altına alınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, başdanışmanı ve damadı Jared Kushner’i geçen hafta Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yollamış, Kushner sonrasında ise Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti.

Bu ziyaretlerin ardından Katar ve diğer Arap ülkeleri arasındaki krizin aşılabileceği sinyalleri gelmeye başladı. Kriz döneminde Türkiye, Katar yönetimine büyük destek vermişti.

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