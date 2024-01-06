Kore Yarımadası’nda teyakkuz: Kim’in derdi ne

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Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin iki sınır adası yakınlarına topçu ateşi açtığını açıkladı. Her iki adada yaşayanlara da tahliye emri verildi, feribot seferleri askıya alındı. Seul eylemi “kışkırtıcı” olarak nitelendirirken, Kuzey Kore tatbikat atışlarının adaları etkilemediğini savundu. Seyrek nüfuslu Yeonpyeong ve Baengnyeong adalarının yakınlarına, iki ülke arasındaki tampon bölgeye yaklaşık 200 top mermisi atışı yapıldığı belirtilirken Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Pyongang’ın eylemine karşılık olarak askeri tatbikat yapıldığını duyurdu.

ÇİN’DEN ‘İTİDAL’ ÇAĞRISI

Kuzey Kore ordusu, top mermisi atışlarının “Güney Kore’nin tehditlerine karşı önlem nitelendiğinde” olduğunu, ayrıca söz konusu adaları “dolaylı bir şekilde bile etkilemediğini” savundu. Pyongyang yönetimi, Seul’ü “sözde karşı eylem bahanesi altında provokasyon yapmaması” gerektiği konusunda uyardı. Pyongyang’ın müttefiki Çin’den ise taraflara “itidalli olma” çağrısı geldi.

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KİM TEHDİT ETMİŞTİ

Kore Yarımadası’nda tansiyonu yükselten gelişme, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, “artık Güney Kore ile uzlaşma ve yeniden birleşme arayışında olmayacağı” yönündeki açıklamalarını takip ediyor. Kim Jong-Un, geçen hafta iki ülke arasındaki ilişkilerin “düşman ilişkisine dönüştüğünü” belirterek, Seul ve müttefiki Washington’ı bir çatışma yaşanması halinde “nükleer caydırıcılık kullanmakla” tehdit etmişti. Ülke medyasında Kim Jong Un’un bir fabrika ziyareti sırasında Güney Kore ve ABD ile bir “askeri hesaplaşmaya” hazırlık olarak füze rampalarının üretiminin artırılması çağrısında bulunduğu da belirtildi. İki ülke arasında son olarak Kasım 2010’da Yeonpyeong adasına Kuzey Kore’nin saldırmasıyla ciddi bir askeri gerilim yaşanmıştı.

ABD: RUSYA, UKRAYNA’YI KORE FÜZESİYLE VURUYOR

BEYAZ Saray, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak için Kuzey Kore’nin sağladığı balistik füzeleri kullanmaya başladığını öne sürdü. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın geçen hafta Ukrayna’ya yönelik iki saldırıda Pyongyang’ın sağladığı yaklaşık 900 kilometre menzilli füzeleri kullandığını söyledi. Söz konusu tedarikin Kuzey Kore’ye yönelik BM yaptırımlarının ihlali anlamına geldiğini kaydeden Kirby, konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne taşıyacaklarını da belirtti. Ukrayna ordusu Kirby’nin iddiasını henüz doğrulayamadıklarını açıklarken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mihail Podolyak “Rusya şimdi de kendi vatandaşlarını toplama kamplarında işkenceye maruz bırakan bir devletten aldığı füzelerle Ukraynalılara saldırıyor” açıklamasında bulundu.