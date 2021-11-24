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Konuk başbakan koronalı çıktı

#Koronavirüs#Avrupa#Fransa Başbakanı Castex
Konuk başbakan koronalı çıktı

Koronavirüs Avrupa’da hükümet işleyişini de olumsuz etkilemeye başladı. Fransa Başbakanı Castex’in PCR testi pozitif çıktı. Ziyaret ettiği Belçika’da kabine üyeleri kendilerini izole etmek zorunda kaldı.

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AVRUPA Birliği’nde (AB) artan koronavirüs vakaları hükümetlerin faaliyetlerini de etkilemeye başladı. Fransa Başbakanı Jean Castex’in PCR testi pozitif çıktı. Bu sonuç Castex’in önceki gün resmi temasta bulunduğu Belçika’yı da etkiledi. Paris’e döndükten sonra açıklanan test sonucunu duyan Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve dışişleri, savunma, adalet ve içişleri bakanları önlem olarak kendilerini izole etti. De Croo ve bakanların bugün PCR testi yaptırmaları öngörülüyor. Test sonucunun negatif çıkması halinde başbakan ve bakanlar görevlerine dönecek.

TEST ÜSTÜNE TEST

De Croo, dün yaptığı açıklamada kendisini iyi hissettiğini söyledi. Virüsün iki doz aşı olan Castex’e, 11 yaşındaki kızından bulaştığı tahmin ediliyor. Castex ile Brüksel’e giden ekipte yer alanlar da PCR testine girdi. Aralarında içişleri ve adalet bakanlarının da bulunduğu beş bakanın test sonucu negatif çıkarken heyetteki herkesin testten geçmesi bekleniyor. Castex, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u geçen çarşambadan bu yana görmediği için Elysee Sarayı’nda ek bir önlem devreye sokulmadı.

‘700 BİN EK ÖLÜM OLUR’

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Avrupa’daki gidişata dair yeni bir açıklama yaptı. Kuruluştan yapılan açıklamada mevcut eğilimin sürmesi halinde Avrupa’da şu anda 1.5 milyon olan can kaybının Mart 2022’de 2.2 milyona ulaşmasından endişe edildiği bildirildi. Açıklamada, “bugün ve 1 Mart 2022 arasında 53 ülkenin 49’unda yoğun bakım ünitelerinde yüksek veya aşırı stres” beklendiği ve “bildirilen kümülatif ölümlerin gelecek yıl bahara kadar 2.2 milyonu aşacağının tahmin edildiği” de kaydedildi.

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ALMANYA SAĞLIK BAKANI: YA AŞI YA HASTALIK YA ÖLÜM

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs salgınındaki dördüncü dalgayı kırmak için herkese aşı olma çağrısında bulundu. Spahn, “Bu kışın sonunda, Almanya’daki hemen hemen herkes muhtemelen ya aşılanmış ya iyileşmiş veya ölmüş olacak. Durum gerçekten bu. Çok bulaşıcı delta varyantı ile bu, çok olasıdır. Bu nedenle aşıyı şiddetle tavsiye ediyoruz” ifadesini kullandı. Bakan Spahn, günlük yaşamın her alanında çok dikkatli olunmaması durumunda aşı olmayanlara gelecek aylarda herhangi bir koruma olmadan virüs bulaşacağını belirterek, “Bu açıdan bağışıklık her zaman sağlanacak. Buradaki soru aşı olmuş bir şekilde mi yoksa enfeksiyon yoluyla mı? Biz aşı yoluyla tavsiye ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Konuk başbakan koronalı çıktı

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ROMANYA’DA MORGLAR YETMİYOR

Avrupa’da en düşük aşılanma oranı olan ülkeler arasındaki Romanya’da koronavirüse bağlı ölümler yüzünden hastane morglarında kapasite taştı. Amerikan CNN’in haberine göre ülkenin başkentindeki Bükreş Üniversite Hastanesi’nin morgunda artık yer yok. 15 kapasiteli morga son olarak 41 cenaze getirildi. Romanya’da çift doz aşılanma oranı yüzde 36’da kaldı. Ülkede pandemi boyunca 55 bin kişi koronadan hayatını kaybetti.

ABD: DANİMARKA VE ALMANYA’YA GİTMEYİN

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Dışişleri Bakanlığı, COVID-19 vakaları nedeniyle Almanya ve Danimarka’ya yönelik seyahat uyarısı yayınladı. ABD vatandaşlarının gerekmedikçe bu ülkelere seyahat etmemeleri istendi. CDC böylece bu iki Avrupa ülkesine yönelik seyahat uyarısını “çok yüksek” olarak nitelenen 4’üncü seviyeye yükseltmiş oldu. ABD Dışişleri de, hem Almanya hem de Danimarka için “seyahat etmeyin” uyarı mesajı yayınladı. CDC’nin listesinde 4. seviye uyarı kategorisinde yer alan yaklaşık 75 ülke bulunuyor. Bu ülkeler arasında Avusturya, İngiltere, Belçika, Yunanistan, Norveç, İsviçre, Romanya, İrlanda ve Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa ülkeleri de yer alıyor.

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Konuk başbakan koronalı çıktı

HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE PROTESTOCULARA ‘APTAL’ DEDİ

Hollanda’da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, salgın nedeniyle alınan önlemlere karşı düzenlenen eylemlerde polisle çatışan göstericiler için “aptallar” ifadesini kullandı. Rutte, basına yaptığı açıklamada, cuma akşamı Rotterdam’da başlayan ve birçok şehre yayılan COVID-19 ve zorunlu aşı protestolarına ilişkin “protesto görüntüsü altında düpedüz şiddet uygulandığını” savundu. Göstericilerin polis, itfaiye ve ambulanslara saldırdığını kaydeden Rutte, “Bunların protesto ile alakası yok” dedi. COVID-19 kaynaklı belirsizliklerin toplumda huzursuzluk yarattığını belirten Rutte, “Fakat bu aptalların mutsuz oldukları için bizi koruyan insanlara karşı düpedüz şiddet kullanmalarını kabul etmiyorum” diye konuştu.

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Konuk başbakan koronalı çıktı

BİLGİ NOTU 

Avrupa kıtasında şu ana kadar 70 milyon 900 binden fazla vaka saptandı. Can kaybı 1.5 milyon civarında. En fazla vaka sayısı İngiltere’de. Bu ülkeyi Rusya, Fransa ve Almanya izliyor. Can kaybında ilk sırada Rusya bulunuyor.

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#Koronavirüs#Avrupa#Fransa Başbakanı Castex

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