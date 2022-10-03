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Kongre’den F-16’lar için yeni skandal şartlar

Güncelleme Tarihi:

#F-16#ABD#Senato
Kongre’den F-16’lar için yeni skandal şartlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 07:00

ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da sıkı Yunan-Rum dostu olan Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez’den sonra, yine Yunan-Rum dostu Senatör Chris van Hollen de Türkiye’ye şartlı F-16 satışı ve modernizasyonunu zorlaştırmak için harekete geçti.

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Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Hollen, Pentagon’un 2023’ün savunma bütçesini içeren ve ABD savunma harcamalarını belirleyen “Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası” (NDAA) tasarısına eklenmesi amacıyla, Senato’ya bir değişiklik önerisi sundu.

ÜÇ KOŞUL YER ALDI

Yunan medyasına göre Hollen önerisinde Türkiye’ye F-16 satışı veya modernizasyonu için şu 3 şartı koştu:

* Yunanistan üzerindeki izinsiz uçuşlarda kullanılmayacaklar.

* Suriye Demokratik Güçleri (SDG) dahil, ABD’nin DEAŞ’a karşı seferberlikte müttefiklerine karşı operasyonlarda kulanılmayacaklar.

* Satış, modernizasyon, Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerini tasdik etmeden gerçekleştirilmeyecek.

Hollen’den birkaç gün önce Senato’ya sunulan Menendez’in önerisinde, F-16’ların sadece “Yunanistan üzerindeki izinsiz uçuşlarda kullanılamayacakları” şartı yer almıştı. ABD Temsilciler Meclisi, geçen temmuz ayında, Türkiye’ye şartlı F-16 satışı ve modernizasyonuna ilişkin tasarıyı, 179’a karşı 244 oyla onaylamıştı.

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SENATO İKİNCİ AYAK

Senato, sürecin ikinci ayağını oluşturuyor. Menendez ve Hollen’ın önerilerinin, ABD Senatosu’nda ne zaman görüşüleceği belli değil. ABD’de bir tasarı, önce Kongre’nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından ayrı ayrı hazırlanıp onaylanıyor. Daha sonra, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinden oluşan Kongre’de birleştiriliyor. Demokrat Parti senatörü Chris van Hollen, bir süre önce Yunan Kathimerini gazetesine demecinde şunları söylemişti: “Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına öncülük eden ABD Kongresi, F-16 konusunda da faal sekilde müdahil olacaktır. Türkiye NATO’da ‘tutarsız’, buna karşı Yunanistan önemli stratejik ortak.”

 

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#F-16#ABD#Senato

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