Kongre’de diz çökerek anma

ABD Kongresi’nin Demokrat üyeleri, 25 Mayıs’ta polis memuru Derek Chauvin tarafından diziyle boğazına bastırılarak öldürülen siyahi George Floyd’un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yapmak için aynı süre boyunca diz çökerek saygı duruşunda bulundu. Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Senato Azınlık lideri Chuck Schumer ve ABD’deki başkanlık yarışından geçen aralık ayında çekilen California Senatörü Kamala Harris’in de aralarında olduğu bir grup Demokrat Parti üyesi, önceki gün Kongre’de bir araya geldi. Floyd’un, Minneapolis’te polisler tarafından, ensesine basılıp nefessiz bırakılarak öldürülmesiyle başlayan protestolar üzerine, polis teşkilatındaki ve yargıdaki ırkçı tutumu bitirmeye yönelik tasarı sunmak için toplanan Demokratlar, çalışmalarına Floyd’u anarak başladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi (solda) ve Demokrat vekiller, George Floyd için saygı duruşunda bulundu. 2016’da Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick, ABD milli marşı okunurken tek dizi üzerine çökerek polis şiddetini protesto etmişti. Bu eylem, o zamandan bu yana sembolik anlam taşıyor.

134 SAYFALIK TASARI

Demokrat Parti üyeleri, Kongre’ye Amerikan polis teşkilatı ve yargıdaki ırk ayrımcılığının sonlandırılmasını öngören ve polislerin müdahale yöntemlerini kısıtlayan “Justice In Policing Act” (Kolluk Gücünde Adalet Yasası) adı verilen 134 sayfalık kapsamlı bir tasarı sundu. Kongre’nin her iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato’ya aynı anda sunulan tasarıda ülke genelinde siyahi toplumuna ve azınlıklara karşı yapılan ırkçı ayrıştırmaya karşı sert önlemler alınması isteniyor. Tasarıda polislerin özellikle siyahi vatandaşlara yönelik uyguladığı sert müdahalelere sınırlama talep edilirken, tutuklama sırasında şüphelilerin nefesini kesecek her türlü müdahalenin ve polislerin otomatik tüfek tarzı askeri silah kullanmasının yasaklanması öngörülüyor.

TRUMP’IN ONAYI GEREKİYOR

Polis reformu tasarısının yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump’ın desteği gerekiyor. Ancak Başkan Trump, daha önce yaptığı açıklamada benzer girişimlere izin vermeyeceğini söylemişti. Demokratların başkan adayı Joe Biden da polisten finansal desteğin çekilmesi fikrinden yana olmadığını belirtmişti.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

George Floyd için doğum yeri olan North Carolina’daki iki anma töreninin ardından, üçüncü tören Texas’ta düzenlendi. North Carolina’dan önceki gün Houston’a getirilen Floyd’un cenazesi, Fountain of Praise Kilisesi’nde 6 saat boyunca ziyarete açıldı. Altın kaplama tabuta konan George Floyd’u anmak isteyen akrabaları ve binlerce kişi, cenazenin bulunduğu kilisenin önünde uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralı gereği 15’er kişilik gruplar halinde içeri alındılar ve ziyaretleri 10 dakika ile sınırlandırıldı. Floyd, tören sonrasında annesinin yanına defnedildi. Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden da törene video mesajıyla katıldı.

İLK SİYAHİ KUVVET KOMUTANI

ABD Senatosu, Başkan Yardımcısı Mike Pence’nin yönettiği oturumda oybirliği ile General Charles Brown’un hava kuvvetleri komutanı olarak atanmasını onayladı. Brown, ABD ordusunun ilk Afrika kökenli kuvvet komutanı olarak ağustos ayında göreve başlayacak. Oylama, George Floyd’un cenaze töreni devam ederken yapıldı.