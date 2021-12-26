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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde restorana intihar saldırısı: 3 ölü

#Kongo#Saldırı#Dünya
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde restorana intihar saldırısı: 3 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Beni kentinde bir restoranda patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, hükümet patlamanın intihar saldırısı olduğunu açıkladı.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda yer alan Beni kentindeki bir restoranda patlama meydana geldi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Beni Belediye Başkanı Narcisse Muteba Kashale yaptığı açıklamada, "Şehir merkezinde az önce patlayan bir bomba var" ifadelerini kullanarak, "Halkın güvenliği için evde kalmasını istiyorum" dedi.

Patlamanın intihar saldırısı olduğunu belirten Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet, Noel akşamı Beni'de bir restoranda intihar bombacısının işi olan patlamayı kınıyor. Hayatını kaybeden insanlar olduğu bildirildi. Güvenlik güçleri bölgeye konuşlandırıldı ve ilk adımlar atıldı" dedi.

Görgü tanıkları, yerel saatle 19.00 sıralarında bir patlama sesi ve ardından silah sesleri duyduklarını ifade etti.

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#Kongo#Saldırı#Dünya

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