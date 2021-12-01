Komşusunu ses çıkarıyor diye bombayla havaya uçurdu!

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Rusya'nın İrkutsk kentindeki Mareşal Konev Caddesi üzerindeki binanın asansörünü tamir etmek isteyen bina sakini, komşusunun saldırısına uğradı.



ÖNCEDEN PLANLAYIP PATLAYICILARI HAZIRLADI



Binada yaşayan bir başka bina sakini, asansörü tamir eden komşusuna saldırı planlayarak, çok fazla ses çıkardığı gerekçesiyle evinde hazırladığı patlayıcıları asansöre yerleştirdi. Komşusu asansörde bulunduğu sırada patlayıcıları ateşe veren adam asansörü havaya uçurdu.



Patlamanın etkisiyle asansör kabininde parçalanmalar oluşurken, asansör içindeki kişi de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve ölüm tehlikesini atlattığı öğrenildi.

