Komşuda tarihi seçim

Haberin Devamı

BULGARİSTAN’da ve yurtdışında yaşayan 6.6 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bu yıl üçüncü kez tekrarlanan seçimlerde oy kullandı.

Vatandaşlar cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 23 ikili aday ve 25 siyasi parti ile koalisyonun sunduğu 5 bin 67 aday arasında seçim yaptı.

21 KASIM’DA İKİNCİ TUR

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimlere katılım yüzde 33 ile yüzde 50 barajının altında kaldığı için cumhurbaşkanı 21 Kasım’da yapılacak ikinci turda belirlenecek.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkan Mustafa Karadayı oyların yüzde 9.8’ini alarak ikinci turda yarışma şansını yitirdi. Karadayı, Bulgaristan’ın komünizm sonrası 32 yıllık demokrasi tarihinde cumhurbaşkanlığına aday gösterilen ilk Türk kökenli siyasetçiydi. Sandıktan yüzde 49.1 ile birinci çıkan mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile yüzde 26.5 ile onu izleyen Anastas Gercikov ikinci turda yarışacak.

Haberin Devamı

HÖH MECLİSTE DÖRDÜNCÜ PARTİ

Sandık çıkış anketlerine göre; eşzamanlı olarak yapılan parlamento seçimlerini Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu ‘Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar’ (GERB) yüzde 24.8 ile önde götürüyor. Cumhurbaşkanı Radev’in geçici hükümetinden ayrılan bakanlar Kiril Petkov ve Asen Vasilev’in iki ay önce kurduğu Değişime Devam (PP) partisi yüzde 24.1 ile GERB’i takip etti. Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ise yüzde 13.7 ile üçüncü oldu. Karadayı’nın lideri olduğu HÖH yüzde 10.7’yle Bulgar parlamentosuna 4’üncü parti olarak girdi.

TÜRKİYE’DE SEÇİME İLGİ YOĞUN OLDU

TÜRKİYE’de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan’daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için dün sandık başına gitti. Çifte vatandaşlar, parlamentoda daha fazla Türk milletvekilinin seçimi kazanması ve Bulgaristan tarihinde ilk kez cumhurbaşkanlığı için olan Türk aday Mustafa Karadayı için sandık başına koştu.

126 SANDIK KURULDU

Çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri için ülke genelinde 58 merkezde 126 sandık kuruldu. Türkiye’de Bulgaristan seçimleri için oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 350 bin çifte vatandaş, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’da merkez ve ilçelerde sandık başına gitti. Trakya’da çifte vatandaşlık sahibi kişiler de dün oylarını kullandı. Seçimler için Edirne’de 3, Kırklareli’nde 7, Tekirdağ’da ise 12 sandık kuruldu. Edirne’de çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğu ile 75. Yıl İlkokulu’nda iki sandıkta oylarını kullandı. Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi. Kırklareli’ndeki çifte vatandaşlar Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi’nde sandık başına gitti. Gülseren Kıran da çifte vatandaş olarak Bulgaristan seçimleri için oy kullandığını belirtti. Kıran, 1989’da Türkiye’ye göç ettiklerini anımsatarak, “Bu seçim üçüncü kez tekrar ediliyor. Çok önemli” dedi. Bursa’da yaşayan yaklaşık 30 bin seçmen için de 30 sandık kuruldu.