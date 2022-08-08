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Komşuda 'Abdülhamid Han' alarmı: Atina teyakkuzda!

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Komşuda Abdülhamid Han alarmı: Atina teyakkuzda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 10:58

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanındaki Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar tamamlandı. 9 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uğurlayacağı gemi bir kez daha Yunan medyasının gündeminde. Komşu basını bir süredir yakından takip edilen gemi için 3 senaryoyu sayfalarına taşıdı.

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Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye...

Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar tamamlanırken Yunan basını bu gelişmeyi birinci manşetten okurlarına duyurdu.

Yunan Kathimerini gazetesi 'Türk sondaj gemisinin üç olası rotası' başlıklı haberinde Atina'nın Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'deki seyrine ilişkin farklı senaryoları mercek altına aldığı bilgisine yer verdi.

Aynı haberde Abdülhamid Han'ın izleyeceği rota için 3 senaryoya da yer verildi. Yunan en olası senaryo olarak Kıbrıs'ın kuzeyini işaret ediyor.

Komşuda Abdülhamid Han alarmı: Atina teyakkuzda

'Mevcut veriler, sondaj için en olası alanların, ilk olarak, Kıbrıs'ın kuzeyindeki bölge olduğunu gösteriyor' denilen haberde ikinci senaryonun adanın güneybatısı olduğunun altı çiziliyor.

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Gazete üçüncü senaryonun ise 28. meridyenin doğusunda yani Rodos'un güneyinde arama faaliyetlerinde bulunulması olduğunu belirtiyor.

ATİNA VE LEFKOŞA TEYAKKUZDA

CNN Greece de benzer senaryolara geniş yer ayıran medya kuruluşlarından oldu.

Komşuda Abdülhamid Han alarmı: Atina teyakkuzda

Geminin göreve başlaması geri sayımın başladığını yanan CNN Greece haberde 'Atina ve Lefkoşa onun hareketlerinden dolayı teyakkuzda' ifadesine yer verdi.

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Yunan Ta Nea gazetesi Abdülhamid Han sondaj gemisini 'Türkiye'nin en modern, en güçlü gemisi' olarak tanımladı.

Haberde geminin Doğu Akdeniz'de araştırmalarına başlamasının beklendiğinin altı çizildi.

Komşuda Abdülhamid Han alarmı: Atina teyakkuzda

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5. GEMİSİ

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle 'Mavi Vatan'daki filonun 'en güçlüsü' olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olma özelliğini taşıyor.

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Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenecek törenle Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.

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