Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

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51 yaşındaki Kolombiyalı bir kadın, çoğunluğu Katolik olan ülkede hakkını kullanmak için tarihi bir yasal savaşın ardından Cumartesi günü ötenaziyle hayata veda etti.

Martha Sepúlveda'nın vakası, geçen yıl Kolombiya'da ölümcül bir prognoz olmaksızın ötanazi ile yasal olarak hayatına son verilecek ilk kişi olmayı planladığında uluslararası ilgi görmüş, ancak Ekim ayında ölmeyi planlamadan iki gün önce, tıp komitesi artık koşulları karşılamadığını belirleyip prosedürü iptal etmişti. Lakin bir hakim Sepúlveda'nın amacına ulaşmasını sağladı.

Cumartesi günü, ölen dindar Katolik anneyi Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Laboratuvarı'ndan (DescLAB) temsil eden avukatları, yaptıkları açıklamada, Sepúlveda'nın özerklik ve haysiyet fikrine göre hayatına son verildiğini açıkladı. Avukatlar, prosedürün Medellin'de herhangi bir engel veya engel olmadan gerçekleştirildiğini söyledi.

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Avukatlar yaptıkları açıklamada, “Martha, bu zor aylarda ona eşlik eden ve destek olan, onun için dua eden, empati ve sevgi dolu sözler söyleyen herkese minnettar ayrıldı” dedi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Martha'nın mirası, 29 yılı aşkın bir süredir Anayasa Mahkemesi'ne ulaşan ve Kolombiya'nın, onurlu bir şekilde ölümün ve ötenazinin bir yurttaş hakkı olduğu dünyadaki birkaç ülkeden biri olmasına izin veren hayat hikayeleri ve davalar üzerine inşa edilmiştir."

ANAYASA MAHKEMESİ 1997’DE ADIM ATTI

Kolombiya, dünyada ötenaziyi suç olmaktan çıkaran ilk ülkelerden biriydi; anayasa mahkemesi bu hakkı 1997'de tanıdı. Ancak uzun yıllar boyunca ülke bu hakkı yalnızca ölümcül prognozu altı ay veya daha kısa olan hastalara genişletti.

Sepúlveda, Amerika Birleşik Devletleri'nde Lou Gehrig hastalığı olarak bilinen ilerleyici nörolojik hastalık amyotrofik lateral sklerozdan mustaripti. Kasım 2018'de teşhis konulduktan sonra bacaklarındaki kasların kontrolünü kaybetmeye, sürekli acı içinde yaşamaya ve daha da kötüleşecek bir gelecekten korkmaya başladı.

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‘ACIDAN KURTULMA FIRSATI SUNDU’

Ailesi ve avukatları, ötenazinin ona daha fazla acı çekmekten kurtulma fırsatı sunduğunu söyledi.

ALS tedavisi olmayan ölümcül bir hastalık olmasına rağmen, hastalar durumlarının nasıl ilerlediğine bağlı olarak iki ila 10 yıl veya daha fazla yaşayabiliyor. Sepúlveda ötenazi için ilk başvurduğunda, prognozu “ölümcül” olarak nitelendirilmedi. Ancak Temmuz ayında, ülkenin anayasa mahkemesi, hakkın yalnızca ölümcül hastalar için değil, aynı zamanda “bedensel yaralanma veya ciddi ve tedavisi olmayan hastalıklardan yoğun fiziksel veya zihinsel acı çekenler için de geçerli olduğuna karar verdi.

Karar, Sepúlveda'nın ötenazisini 10 Ekim'e planlamasına izin verdi. Hikayesi Ekim ayı başlarında Kolombiya basınında yer aldıktan sonra, yerel kilise liderleri karara tepki gösterdi.

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Ulusal piskoposlar konferansının bir üyesi Sepúlveda'yı kararını sakince düşünmeye çağırdı ve Katolikleri Tanrı'nın kendisine merhamet etmesi için dua etmeye davet etti.

SON ANDA İPTAL EDİLDİ

Ancak ötenazi aniden iptal edildi. Prosedürü gerçekleştirmesi planlanan Kolombiya Ağrı Enstitüsü (Incodol), Sepúlveda'nın durumunun Temmuz ve Ekim ayları arasında düzeldiğini söyledi. Sepúlveda'nın avukatı tarafından The Washington Post'a yapılan bir açıklamaya göre komite, dejeneratif, ilerleyici ve tedavisi olmayan hastalığın gerekliliklerini karşılayan hiçbir kanıt bulamadı.

Komite üyeleri, kararlarını en azından kısmen, Sepúlveda'nın medyada bir restoranda yemek yerken gülümseyip gülerken görüntülenmesine dayandırdı. Onu temsil eden hukuk firması DescLAB, hareketi gayri meşru ve keyfi ve Sepúlveda'nın onurlu bir ölüm thakkını ihlal eden bir hareket olarak nitelendirdi.

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HAKİM TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU

Sürpriz kararın ardından Sepúlveda ve ailesi, avukatları davayı mahkemeye taşırken sessiz kalmaya karar verdi. Temyizinden sonra, Medellin'den bir hakim, 27 Ekim'de Sepúlveda'nın ötenazi yoluyla ölme hakkına sahip olduğuna karar verdi.

Hakim, Lou Gehrig gibi hastalıkları olan yoğun fiziksel veya zihinsel acıya katlanan hastaların, prognozları ölümcül olmasa bile ötenaziye erişmelerine yasal olarak izin verildiğini ve Sepúlveda'nın sağlık hizmeti sağlayıcısının talebini reddetmesinde haklı olmadığını doğruladı.

Sepúlveda'nın ölümünden bir gün önce Cuma günü, farklı bir Kolombiyalı hasta, ötenazi ile ölen ilk kişi oldu. Cali'de Victor Escobar adındaki bir hasta, son dönem kronik obstrüktif akciğer hastalığından mustaripti.

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Sepúlveda'nın avukatları, "Yaşamın sonunu kontrol altına alma mücadelesi devam ediyor ve Kolombiya'daki insanlar kendi isteklerine göre ve engeller olmaksızın yardımlı tıbbi ölüme erişene kadar bitmeyecek" dedi.

Martha'nın tek çocuğu Federico Redondo Sepúlveda, annesinin ölümünden iki gün önce Perşembe günü Twitter'da elini annesinin omzuna attığı ve ikisinin de güldüğü bir fotoğraf yayınladı.

Ölümünden önce Sepúlveda, Katolik inancından ve Tanrı'nın kararında onu destekleyeceğine olan inancından bahsetti. Kolombiya'dan Caracol News'e “Hayatın sahibinin Tanrı olduğunu biliyorum ama Tanrı benim acı çektiğimi görmek istemiyor."

Ve Cumartesi günü, ölümünden sonraki saatlerde Sepúlveda'nın oğlu ve aile üyeleri, tıpkı annesinin istediği gibi bir seremonide bir araya geldi.