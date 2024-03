Kolombiya'dan gelen fotoğraflar interneti ayağa kaldırdı! Uzun kafatası, çekik gözler, kaburga kemikleri... Gerçeği konunun uzmanı açıkladı

Dünya dışındaki gezegenlerde yaşam olup olmadığı sorusu yüzlerce yıldır insanların kafalarını kurcalıyor. Bu sorunun cevabını bulmayı amaçlayan uzay araştırmaları sürerken, Dünya üzerinde yeterince kanıt olduğunu iddia edenler de var.

Son olarak hafta başında Güney Amerika ülkesi Kolombiya'dan gelen fotoğraflar kafaları karıştırdı.

İspanya'nın tanınmış radyocularından Josep Guijarro, fotoğraflardaki sıra dışı görünümlü iskeletin bir uzaylıya ya da çok eski zamanlarda yaşamış "küçük bir insansı türe" ait olabileceğini öne sürdü.

Ancak uzmanlar, Guijarro'nun ses getiren iddialarını yalanlayarak, iskeletin açıklamasının çok daha basit olduğunu dile getirdi.

