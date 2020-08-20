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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 01:53 | Son Güncelleme:

Kolombiya'da son 10 günde 20 toplum lideri suikasta kurban gitti

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Kolombiya'da son 10 günde 20 toplum lideri suikasta kurban gitti
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, son 10 günde 20 yerli halk lideri, suikast sonucu hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkelerinde yayın yapan Telesur televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, ülkede 10 günde 20 toplum lideri kimliği belirsiz silahlı kişilerce suikasta kurban gitti.

Söz konusu liderlerden 3'ü, ülkenin batı bölgesinde bulunan Valle del Cauca'da öldürüldü.

Kolombiya'da, Kasım 2016'da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana, eski FARC savaşçılarının yanı sıra yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

Başkent Bogota'da cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla çeşitli kesimlerin katılımıyla Temmuz 2019'da 110 şehirde gösteriler düzenlenmişti.

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