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Kolombiya’da 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

#Kolombiya#Uyuşturucu#Ivan Duque
Kolombiya’da 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Dünyanın uyuşturucu trafiğinin merkezi olarak bilinen Kolombiya'da 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Devlet Başkanı Ivan Duque, bunun bu yılki en yüksek miktar olduğunu açıkladı.

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Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, dün akşam yaptığı açıklamada Narino'nun Samaniego kentinde düzenlenen operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirdiklerini duyurdu.

Duque, ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının bu yılın en yüksek miktarı olduğunu açıkladı. 

Kolombiya’nın Narino bölgesinde Samaniego kentinde ulusal istihbaratla birlikte güvenlik güçlerinin yürüttüğü narkotik operasyonda, 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Devlet Başkanı Duque, ‘Narko-terör’ örgütü olarak adlandırdığı ELN’e ait uyuşturucu maddenin bu yıl ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu belirtti. Kolombiya polisi, uyuşturucu maddenin Samaniego’da bir uyuşturucu üretim yerinde çözelti halinde ele geçirdiklerini açıkladı.

 

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#Kolombiya#Uyuşturucu#Ivan Duque

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