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Köln’de şüpheli paket alarmı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Köln#Şüpheli Paket
Köln’de şüpheli paket alarmı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 16:16

NSU terör örgütü tarafından 9 Haziran 2004'te gerçekleştirilen bombalı saldırının 20. yıl dönümü için düzenlenen törende, şüpheli paket paniği yaşandı. Polis bölgeyi güvenlik kordonuna aldı.

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Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından 9 Haziran 2004'te gerçekleştirilen bombalı saldırının 20. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenleniyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turan Kaya ve Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'in de katılıp konuşma yapacağı tören öncesinde şüpheli paket bulundu.

Paniğe neden olan olayda polis geniş çaplı önlem aldı. Bölgede arama yapan polis caddede bulunan halkı caddenin diğer tarafına aldı.

Bölgeyi güvenlik kordonuna alan polis, şüpheli bir paketin bulunması nedeniyle bölgede güvenliğin arttırıldığını açıkladı.

Köln’de şüpheli paket alarmı


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#Almanya#Köln#Şüpheli Paket

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