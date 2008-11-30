Köhler Almanya'da 'en çekici siyasetçi' seçildi

"Bild am Sonntag" gazetesinin yaptığı ve 553 kadının katıldığı ankete göre, Alman kadınlarının yüzde 51'i Köhler'i "en çekici siyasetçi" seçerken, Aşağı Saksonya eyaleti Başbakanı Christian Wulff yüzde 36'lık oranla ikinci, Almanya
Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier yüzde 32'yle üçüncü oldu.
Bavyera eyaletinin Başbakanı Horst Seehofer'in yüzde 30'la dördüncü sırada yer aldığı anket sonuçlarına göre, Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder yüzde 29'la beşinciliği Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Franz Müntefering ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Guido Westerwelle ile paylaştı.
Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Joschka Fischer ise yüzde 26'lık oranla, yüzde 27 oy olan ve 8. sırada bulunan Maliye Bakanı Peer Steinbrück'ün ardından "en çekici siyasetçiler" arasında ilk 10'a girerek 9. sırada yer aldı.
Sol Parti Genel Başkanı Gregor Gysi ise yüzde 21 oranla, "en çekici siyasetçiler" arasında 10. sırada kendine yer buldu.
Haberde, özellikle 65 yaş üstü kadınların Köhler, Steinmeier ve Wulff'u çekici bulduğu ifade edilirken, kadınların yüzde 16'sının hiçbir politikacıyı çekici bulmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Köhler'in eşi Eva Luise Köhler, bu sonuca çok sevindiğini belirterek, "Ben de eşime oy verirdim" dedi.
Dışişleri Bakanı Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender de bu sonucun sürpriz olmadığını, kendisinin de eşini çekici bulduğunu söyledi.