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Haber Giriş: 01.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Klon köpek Ziggy

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Klon köpek Ziggy
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ABD’nin California eyaletinde yaşayan bir çift, kanserden ölen köpekleri Marley’i 50 bin dolara (310 bin TL) klonlattı. Alicia ve David Tschirhart, Labrador cinsi köpekleriyle birlikte 12 yıl yaşadıkları ve Marley’i kaybettikten sonra klonlanmasına karar verdiklerini söyledi.

ViaGen Pets adlı şirketin köpeği klonladığını aktaran Tschirhart, yeni köpekleri ‘Ziggy’nin Marley’e çok benzediğini ve aynı özelliklere sahip olduğunu belirtti.

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