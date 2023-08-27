KKTC’ye Rus ilgisi Washington’ı endişelendirdi

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ABD ve İngiltere, Kıbrıs Rum yönetiminde düzenlenen konferansta Güney Kıbrıs ve Türkiye üzerinden KKTC’ye yoğun bir Rus akını olduğuna dikkat çekerek, mülk satışlarıyla para trafiğini yakın takibe aldıklarını açıkladı. KKTC’de mülk alan yabancılar arasında ilk 3 sırayı, Rus, İsrail ve İran vatandaşları alıyor. Rumların derdi ise, yabancı ilgisini keserek, KKTC’nin gelişmesini engellemek.

BÜYÜKELÇİLER TOPLANDI

Kıbrıs Rum yönetiminde salı günü başlayan Dış Rumlar Konferansı’nda en önemli konulardan biri KKTC’ye yönelik yabancı ilgisi oldu. ABD ve İngiltere’nin ‘Rus endişesi’, Rusya’nın KKTC’deki vatandaşları için diplomatik ofis açma hazırlıkları yaptığı bir süreçte arttı. Rum yönetimindeki yabancı büyükelçilerin de katıldığı yuvarlak masa toplantısında ABD ve İngiliz elçileri, KKTC’deki yabancılara mülk satışını değerlendirdi.

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ABD’NİN DERDİ RUS SERMAYESİ

ABD Büyükelçisi Julia Fisher, “Rus ilgisi Güney Kıbrıs’tan, Kuzey’e kayıyor. Kuzey’den taşınmaz mal satın alan Ruslar meselesi bizi çok ilgilendiriyor. Bu konuda Kıbrıs’ın tamamı için bir yaklaşım izliyoruz. Para trafiğini izliyor, takip ediyor ve yasadışı finansla başa çıkabilmek için çalışıyoruz” dedi.

Julia Fisher

İngiltere Büyükelçisi İrfan Siddiq, Rusların ilgisinden “kaygı” duyduğunu belirterek, “İranlı ve İsraillilerin de topluca taşınmaz mal satın alımı yaptığına” dikkat çekti. Siddiq, “Ruslar tarafından kara para aklanması sorunu Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçti. Rusların bu faaliyetlerinin gerek Kıbrıs’a gerek bölgeye olumsuz etkisi olmasın diye, ‘tanımıyor’ olmamıza rağmen, Kuzey makamları ile işbirliği yaptık” diye konuştu.

İrfan Siddiq

İSRAİL’E GÖRE SORUN YOK

Toplantıya katılan İsrail Büyükelçisi Oran Anolik ise, İsrail vatandaşlarının KKTC’den mülk alımlarıyla ilgili “İsrail yasalarından hiçbiri ihlal edilmediği için” ülkesinin yapabileceği bir şey olmadığını söyledi.

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YABANCIYA KONTROLLÜ SATIŞ

KKTC’de Ukrayna savaşının da etkisiyle yabancı ilgisinin artması, bir süredir tartışılan yabancılara mülk satışı konusunu yeniden gündeme getirdi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, satışlarla ilgili bir yasa ve komisyon kurma çalışması yürüttüklerini belirterek, önceliklerinin çarpık kentleşme olduğunu ve Türkiye’den uzmanların davet edildiğini açıkladı. Üstel, Meclis’te yabancı nüfusunun artışıyla ilgili muhalefetin sorularını yanıtlarken, “KKTC hükümetinin önceliğinin çarpık yapılaşma” olduğunu vurgulayarak, ”Kentlerde nüfusun ne olması gerektiği konusu ve imar planlarını gözden geçirip ülkeyi koruyacağız. Komiteye muhalefet partilerinde de temsilciler katılabilir” diye konuştu.

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Ünal Üstel

BİR DÖNÜM SINIRI

Mevcut KKTC yasalarına göre, vatandaş olmayan bir kişi, KKTC’den bir dönüm arazi üzerine bir müstakil ev ya da bir daire alabiliyor. Yabancıların satın aldıkları mülklerin tapuya kaydı sürecinde ise Bakanlar Kurulu’nun onay vermesi gerekiyor. Son yıllarda KKTC vatandaşlarının da ortak edilerek yabancıların kurdukları şirketler üzerinden mülk alımlarının arttığı belirtiliyor. Öte yandan KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, yabancı ve ‘Rusça konuşan’ nüfusun artmasıyla okullarda yeni düzenleme ihtiyacının da ortaya çıktığını belirterek, yabancı çocuklara yönelik Türkçe dersleri verileceğini açıkladı.