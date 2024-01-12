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KKTC’nin en büyük camisine görkemli tören

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#Lefkoşa#Yakın Doğu Üniversitesi#YDÜ
KKTC’nin en büyük camisine görkemli tören
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 07:00

KKTC’nin 6 minareli en büyük camisi dün Regaip Kandili’nde, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katıldığı büyük bir törenle ibadete açıldı.

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Başkent Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) 30 bin metrekarelik bir alana yapılan camide, aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecek.

KKTC’nin en büyük camisine görkemli tören

DUALARLA AÇILDI

Yapımı 10 yılda tamamlanan ve YDÜ kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in adının verildiği cami, Ali Erbaş’ın okuduğu Kuran’ı Kerim ve dualarla ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, “Mübarek 3 ayların başlangıcı olan Regaip Kandili’nde Kuzey Kıbrıs’ın en güzel camisini hizmete açmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı’nın da 50’nci yıldönümü. Kıbrıs’ta Türkiye’nin müdahalesi ile bugün Gazze’de olanların bir benzerinin yaşanması engellendi” dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Kıbrıs’ın fethedildiği 1571’den bugüne ezan sesinin susmadığını dile getirdi ve “Bugün Lefkoşa’da bir mühür daha vuruldu Bu vesile ile bir kez daha dünyaya duyurmak isterim. Kıbrıs’ta Rumlarla bir anlaşma olacaksa mutlak suretle iki devletle olacaktır” diye konuştu.

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#Lefkoşa#Yakın Doğu Üniversitesi#YDÜ

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