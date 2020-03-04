KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için önemli

Kayseri Üniversitesi'nce düzenlenecek 'Mavi Vatanda KKTC'nin Rolü' konulu konferansa katılmak üzere dün kente gelen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Vali Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Burada konuşan Tatar, Kayseri'de bulunmaktan mutlu duyduğunu söyledi. Kayseri'ye gerçekleştirdiği ziyarette KKTC'ye olan sevgi ve muhabbeti gördüğünü belirten Tatar, "Bizlerin esas itibarıyla görevi Doğu Akdeniz'de bugün bu gelişmeler içinde KKTC'de yaşayan Kıbrıs Türk halkının refah, esenlik ve güvenliğini koruyabilmek. Türkiye ile dostluk ve kardeşlik bağlarımızın daha güçlendirilmesi adına zaman zaman Türkiye'nin çeşitli illerini ziyaret edip, konferanslar veriyorum" diye konuştu.



'DUALARIMIZ MEHMETÇİKLE'



KKTC Başbakanı Tatar, bölgede önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:



"İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerimizi rahmetle anıyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Türk askerinin gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'nı yakından izliyoruz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle. İnşallah başarılı olacaklar. Bölgenin huzuru ve bizlerin de selameti bakımından yapılan harekat önemlidir. Vereceğimiz mesajlar çok dikkat gerektirmektedir. Emperyalist ve diğer güçler oyunlar içindedir. Kıbrıs'ta da bu böyledir. Bundan sonraki süreçte KKTC'de refah ve zenginlik için Türkiye ile istişare içinde olmamız gerekir. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler herkesin malumudur."



Başbakan Tatar, daha sonra konferansa katılmak üzere Kayseri Üniversitesi'ne geçti.